El fin de semana largo, en el marco del feriado religioso correspondiente a la Inmaculada Concepción, dejó un complejo escenario en materia de seguridad vial con más de un centenar de heridos y accidentes de tránsito.

Durante estos días, Carabineros desplegó diversos controles y fiscalizaciones para enfrentar el elevado flujo vehicular y prevenir accidentes, en un periodo donde históricamente se incrementan los desplazamientos y, con ello, las posibilidades de incidentes en las rutas.

Debido a lo anterior, al inicio de la jornada de este martes 9 de diciembre, Carabineros de Chile, en conjunto con el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, entregaron un balance tras el fin de semana largo por el feriado que conmemora a la Inmaculada Concepción.

Trágico fin de semana largo: 17 muertos y más de 350 heridos en 471 accidentes

Carabineros reportó que 17 personas fallecieron y 360 resultaron heridas en un total de 471 accidentes de tránsito ocurridos durante el fin de semana largo.

El jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, general Víctor Vielma, señaló que más de 450 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana a través de las distintas rutas.

Además, informó que en todo el país se realizaron más de 64 mil controles vehiculares, junto con 15.300 alcohotest y narcotest, procedimientos que terminaron con 212 conductores detenidos.

El general también mencionó que, en lo que va del año, hay un 5% más de fallecidos por accidentes de tránsito en comparación con la misma fecha del 2024.

“Estamos registrando menos accidentes, pero con consecuencias más fatales; el parque automotriz en Chile es relativamente moderno y nuevo, lo que hace que los conductores circulen a mayores velocidades”, explicó.



