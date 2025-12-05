Los feriados irrenunciables exigen el cierre obligatorio del comercio, con algunas excepciones.

Este próximo lunes 8 de diciembre, es feriado religioso ya que se celebra la Inmaculada Concepción, por lo que muchos se preguntan cómo funcionarán los supermercados y el comercio.

Esta fecha honra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, un dogma profundamente arraigado en la tradición religiosa del país.

Gracias a su importancia histórica, esta jornada está reconocida como feriado nacional, lo que permite que muchas personas tomen parte en ceremonias religiosas como es la Peregrinación a Lo Vásquez.

Cómo funcionarán los supermercados y el comercio durante el feriado del 8 de diciembre

Este feriado no es irrenunciable, por lo que los comercios y supermercados pueden funcionar con normalidad o definir horarios especiales. Por ello, es recomendable verificar previamente los horarios del lugar que planeas visitar.

Cabe recordar que los feriados irrenunciables exigen el cierre obligatorio del comercio, con algunas excepciones, entre las que se encuentran:

Restaurantes, clubes, cines y espectáculos en vivo.

Discotecas, pubs y locales ubicados en aeropuertos.

Casinos y recintos de juego autorizados.

Estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.

Farmacias de urgencia y farmacias que estén de turno.

Cuáles son los próximos feriados en Chile: