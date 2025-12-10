AC contra el juez Simpertigue: el error que llevó a anular la votación de la comisión revisora

Para el mediodía del lunes se citó a una nueva sesión de la Sala en la Cámara de Diputados, durante la cual se votará la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue.

La comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por cuatro votos a cero la acusación constitucional (AC) contra el suspendido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, pero horas más tarde la medida se anuló debido a un error detectado en el procedimiento.

Fue la presidenta de dicha instancia, Maite Orsini, quien confirmó que aquello se debió a que los integrantes de la comisión no contaron con todos los antecedentes requeridos previo a la votación sobre el magistrado que aparece vinculado a la trama Muñeca Bielorrusa, en una de las aristas del caso Audio.

“Al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes para poder dar un voto serio e informado“, explicó la diputada.

El error por el que se anuló el voto en la AC contra Simpertigue

En esa línea, la presidenta de la comisión revisora de la AC contra Diego Simpertigue añadió que “el antecedente llegó en tiempo y forma; sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó“.

Dicho antecedente correspondía a documentos con los que el abogado del magistrado, Felipe Lizama, busca acreditar que fue el juez quien pagó su pasaje para asistir a los cruceros junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Al abordar el error que llevó a anular la votación de los integrantes de la comisión, el secretario de la instancia, Roberto Fuentes, ratificó que “el antecedente llegó dentro del plazo, (pero) yo le pasé (a Orsini) otro antecedente“.

A la vez, Maite Orsini confirmó que este jueves a las 11 de la mañana la comisión revisará al abogado de la defensa, quien expondrá los nuevos antecedentes, tras lo cual se realizará nuevamente la votación.

En tanto, para el mediodía del lunes se citó a una nueva sesión de la Sala en la Cámara de Diputados, durante la cual se votará la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue.