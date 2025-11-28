Trama bielorrusa: los argumentos de la Fiscalía para no investigar al ministro Simpertigue

Además, el fiscal Ángel Valencia se refirió a la importancia de levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en los casos de corrupción.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer los argumentos por los cuales el Ministerio Público no estima necesario iniciar una investigación al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, en el marco de la denominada trama Bielorrusa.

Valencia abordó el tema cuando se le consultó sobre la revelación del medio digital Reportea, según el cual, dos días después de que Belaz Movitec le ganó el juicio a Codelco en la sala que presidía Ángela Vivanco, Simpertigue viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, que defendió los intereses del consorcio bielorruso.

Cuando se le preguntó por la opción de abrir una causa contra el juez de la Corte Suprema, el fiscal Ángel Valencia respondió que “no estamos investigando a una persona, estamos investigando un hecho“.

Por qué el Ministerio Público no investiga al ministro Simpertigue

“La fiscal de Los Lagos (Carmen Gloria Wittwer) está investigando hechos. Ella está investigando las circunstancias en las cuales se dictó un conjunto de resoluciones y si efectivamente hubo o no actuaciones ilícitas para poder favorecer, provocar o conseguir esa resolución y sentencia; ese es el caso que le llaman la muñeca“, complementó Valencia.

“Ahí no era necesaria una investigación en particular respecto al ministro Simpertigue. Él participa en una decisión, y si hay alguna información de prensa, se la remitimos a la fiscal, pero esos son hechos en los que ella ya está investigando”, añadió a continuación el jefe del Ministerio Público en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

Sobre la arista Fundamenta, el fiscal nacional sostuvo que “también es una investigación que se va a abrir, pero (nosotros) tratamos de investigar hechos que involucran un conjunto de situaciones de contexto, acciones de personas específicas y, dentro de eso, determinamos cuáles son las que son constitutivas de delito y cuáles no“.

Además, Valencia se refirió a la importancia de levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en los casos de corrupción, y planteó que hacerlo solo tras el requerimiento del Ministerio Público, sin control, “facilitaría nuestro trabajo. La pregunta es si la sociedad chilena está dispuesta a eso, a que no haya ningún tipo de control de nuestra parte“.

“Ahora, también los que están involucrados en delitos probablemente buscarían formas alternativas para eludirnos, dejarían de hacer transferencias electrónicas, empezarían a ocupar criptomonedas, se intensificaría el uso de dinero en efectivo. Pero no cabe duda que sí facilitaría nuestro trabajo”, concluyó.