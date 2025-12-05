Muñeca Bielorrusa: por cuánto tiempo suspendió la Corte Suprema al juez Diego Simpertigue

La medida la adoptó Pizarro luego de que Simpertigue prestara su declaración ante el fiscal instructor este jueves, tras regresar al país luego de interrumpir sus vacaciones.

El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió este viernes al ministro del máximo tribunal, Diego Simpertigue, en el marco del sumario administrativo que investiga sus presuntas vinculaciones con la denominada trama Muñeca Bielorrusa.

La medida la adoptó Pizarro luego de que Simpertigue prestara su declaración ante el fiscal instructor este jueves, tras regresar al país tras interrumpir sus vacaciones.

De acuerdo con lo resuelto por el fiscal de la Corte Suprema, la suspensión del ministro Diego Simpertigue será por dos meses y comenzará a regir desde el martes 9 de diciembre.

El sumario contra Diego Simpertigue en la Corte Suprema

La medida contra el magistrado se enmarca en el sumario que el máximo tribunal ordenó abrir en su contra el pasado 14 de noviembre.

Lo anterior, luego de que se vinculara al juez con el caso de la disputa entre Codelco y Belaz-Movitec, vinculado a la denominada trama Muñeca Bielorrusa, que hoy tiene a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas y Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, en prisión preventiva por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

En el caso de Simpertigue, se indagan dos cruceros por Europa que realizó con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de Belaz-Movitec, luego de que fallara en dos ocasiones a favor de esta última.

La suspensión impuesta a Diego Simpertigue se produjo poco antes de la votación para la Presidencia de la Corte Suprema, prevista para el próximo lunes 15 de diciembre.

Paralelamente a la sanción administrativa, el ministro enfrenta una Acusación Constitucional en su contra con la que se busca su destitución definitiva basada en tres capítulos: faltas a la probidad en el litigio Codelco-Belaz Movitec, conflictos de interés en nombramientos de notarios e irregularidades en el caso de la Inmobiliaria Fundamenta.