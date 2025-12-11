El nuevo flanco del juez Daniel Urrutia: indagan viajes al extranjero con licencia médica

Consultado por esta situación, el abogado Carlos Quezada, abogado de Urrutia, recalcó que entregaron “todos los antecedentes del tratamiento médico” a la fiscal judicial.

El juez Daniel Urrutia Laubreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, es parte de los funcionarios del Poder Judicial indagados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica.

Según precisó MegaNoticias, la investigación de la Corte Suprema está a cargo de la fiscal judicial Macarena Troncoso López.

El juez Daniel Urrutia es apuntado por dos viajes al exterior en enero de 2020 y octubre de 2022 cuando se encontraba con licencia médica psiquiátrica, vinculada a estrés laboral y conflictos sus superiores al interior de tribunales.

En su primer periplo, el magistrado llegó hasta San José, Costa Rica, para ser parte de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la demanda que presentó contra el Estado de Chile por eventual vulneración de sus derechos fundamentales en el ejercicio de su labor.

El segundo viaje se concretó cuando estaba suspendido por el caso Primera Línea, trasladándose a Tena en Ecuador, para recibir terapias alternativas indicadas por su médico tratante.

El juez Daniel Urrutia es parte de los 692 funcionarios judiciales que salieron del país con licencia médica, por lo que la Corte Suprema entregó los nombres a las respectivas Cortes de Apelaciones para tomar eventuales procedimientos disciplinarios.

Consultado por esta situación, el abogado Carlos Quezada, abogado de Urrutia, recalcó que entregaron “todos los antecedentes del tratamiento médico” a la fiscal judicial, puntualizando que sus dos salidas al exterior están respaldadas por su médico tratante, quien aportó la documentación respectiva.

Junto con ello, las eventuales sanciones a Daniel Urrutia estarían prescritas, mientras se analiza la inhabilitación de la fiscal judicial Macarena Troncoso, quien aparece en las conversaciones entre Antonio Ulloa y Luis Hermosilla.