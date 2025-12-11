“Esos antecedentes no prueban nada”: comisión revisora aprobó AC contra juez Simpertigue tras anulación de primera votación

Luego de que se revisaran los antecedentes que no se tomaron en cuenta en la primera votación, la comisión respaldó el libelo acusatorio por unanimidad.

Luego de que se anulara la primera votación por un error en la revisión de los antecedentes de la defensa, este jueves la comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional (AC) contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El texto se mantuvo con el mismo respaldo de la votación del miércoles, la cual contó con cuatro votos a favor de los diputados Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini. Respecto a la legisladora Mónica Arce (IND-DC), ella no votó debido a que no asistió a la sesión.

En este contexto, Maite Orsini, la presidenta de la comisión, expresó que “todos mantenemos la votación del día de ayer y la argumentación efectuada para sostener nuestras votaciones es la misma que el día de ayer y así se van a incorporar en el informe”.

De esta forma, se recomendará a la Sala de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de la AC contra el suspendido juez Simpertigue.

Dicha acusación apunta al ministro de incurrir en un notable abandono de deberes al no inhabilitarse de conocer y resolver causas en las que participaban los abogados Vargas y Lagos.

Por qué se anuló la primera votación y los cuestionamientos al abogado de Simpertigue por no asistir a la nueva sesión de la comisión

La presidenta de la instancia confirmó que se anuló la primera votación debido a que los integrantes de la comisión no contaron con todos los antecedentes requeridos previo a la votación sobre el magistrado que aparece vinculado a la trama Muñeca Bielorrusa, en una de las aristas del Caso Audio.

“El antecedente llegó en tiempo y forma; sin embargo, el secretario (Roberto Fuentes) cometió un error, no nos informó“, explicó. Dicho antecedente correspondía a documentos con los que el abogado del magistrado, Felipe Lizama, busca acreditar que fue el juez quien pagó su pasaje para asistir a los cruceros junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Sin embargo, tras la revisión de estos documentos, Orsini aseveró que “esos antecedentes que se adjuntaron, la verdad es que no prueban nada, no hay ningún antecedente que permita concluir que el ministro pagó sus viajes, sus pasajes aéreos, sus cruceros. Los antecedentes que se aportaron fueron una factura a nombre del ministro por el crucero, que no prueban necesariamente que él haya incurrido directamente en ese gasto”.

En la sesión de esta jornada, el abogado Felipe Lizama no asistió, lo cual fue criticado por los diputados, ya que no pudo resolver las dudas respecto a los antecedentes que remitió.

“Extraño que el abogado sostenga que tenía compromisos agendados con anterioridad porque hasta ayer a las 8:00 de la noche, hoy día a las 11:00 de la mañana, estaba citado para sostener su defensa en la Sala”, dijo la diputada Orsini.

En esa línea rebatió los dichos del abogado, quien aseguró que no se ha respetado el derecho a defensa del juez.

“El abogado de la defensa tuvo la posibilidad de venir, el día que vinieron los dos representantes de la Corte Suprema y el abogado renunció a su derecho de ejercer la defensa ese día, no vino, no hizo preguntas porque no estaba acá, obviamente. Tampoco vino ayer cuando hicimos la votación. También podría haber venido, no estuvo. Y hoy día tampoco está acá”, manifestó.

“Yo he dado todas las garantías, todos los espacios para que se pueda ejercer el derecho a defensa por parte del ministro Sinpertigue. Sin embargo, es la propia defensa del abogado quien ha renunciado a la posibilidad de ejercer esa defensa”, sentenció.