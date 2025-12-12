Quién es el reo liberado por error en Rancagua y qué sanciones se adoptaron contra gendarmes responsables

El Juzgado de Garantía de Graneros despachó a Carabineros y la PDI una orden de detención con el propósito de recapturarlo.

La Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó que está realizando diversas diligencias en la cárcel de Rancagua, con el propósito de aclarar lo que llevó a que un reo condenado a cinco años de prisión fuera liberado por error.

Lo anterior, luego de que este viernes Gendarmería precisó que se liberó al imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua debido a un presunto error en la interpretación de un documento emitido por el tribunal, cuando apenas llevaba un año tras las rejas.

De acuerdo con lo que informó la institución a través de un comunicado, tras detectar lo ocurrido se hizo de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público.

Por su parte, luego de tomar conocimiento del hecho, el Juzgado de Garantía de Graneros despachó a Carabineros y la PDI una orden de detención con el propósito de recapturar al reo.

Quién es el reo liberado por error desde la cárcel de Rancagua

Según se informó desde Gendarmería, el reo liberado por error es David Marín Celis, de 60 años, quien cumplía prisión en el módulo número 84 de la cárcel de Rancagua.

Marín Celis fue imputado por tráfico en pequeñas cantidades, tras ser detenido cuando se trasladaba en un bus que fiscalizó Carabineros, uno de cuyos perros detectores de drogas lo “marcó”.

Al inspeccionar su chaqueta, el personal policial encontró más de tres kilos de droga, entre clorhidrato de cocaína y ketamina.

Respecto de las sanciones contra los funcionarios involucrados en el caso, la subdirectora operativa de Gendarmería, María Aguirre, reveló que la institución abrió un sumario y “hay cinco personas sancionadas, de las cuales son tres oficiales y dos funcionarios de la planta de suboficiales“. Aclaró a la vez que una de ellas ejecutó directamente la liberación errónea.