Elecciones Presidenciales 2025: chilenos en Nueva Zelanda ya comenzaron a votar

La participación de los vocales de mesa en el extranjero es obligatoria, al igual que en el territorio nacional.

Más de 160 mil chilenos están inscritos para votar en el extranjero y, a partir de las 16:00 horas de Chile, quienes residen en Nueva Zelanda se transformaron en los primeros en sufragar en el balotaje de las Elecciones Presidenciales 2025.

Así lo confirmó esta tarde la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien detalló que “tenemos 160.935 chilenos y chilenas inscritos en el exterior para poder votar“.

“Esto representa un aumento del 20% del padrón electoral respecto al año 2023. Son 426 mesas de votación ubicadas en 64 países de los cinco continentes“, complementó.

Según precisó De la Fuente, las mesas de las ciudades de Oakland y Wellington fueron las primeras en abrir en Nueva Zelanda para las Elecciones Presidenciales 2025.

Voto voluntario en el extranjero en Elecciones Presidenciales 2025

En tanto, la presidenta del Servicio Electoral de Chile, Pamela Figueroa, recordó que “el voto de los chilenos en el exterior es un voto voluntario”.

Puntualizó que, por el contrario, “la participación de los vocales de mesa, al igual que en el territorio nacional, es obligatoria, y los vocales de mesa que no cumplan con esta función pueden estar sujetos a multas que van entre las 2 y las 8 UTM“.

En Chile, en tanto, las mesas se abrirán a partir de las 08:00 horas de este domingo 14 de diciembre, y está previsto que cierren a las 18:00 horas, a menos que haya votantes que aún estén en la fila.