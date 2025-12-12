Conocer los horarios, lugares de votación y los principales lineamientos del proceso es fundamental para ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable.

Este domingo se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile, una instancia decisiva que definirá al próximo presidente del país. Tras la primera vuelta, Jeannette Jara y José Antonio Kast, se enfrentarán para determinar quién liderará el gobierno durante el período 2026-2030.

Conocer los horarios, lugares de votación y los principales lineamientos del proceso es fundamental para ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable.

Segunda vuelta presidencial: todo lo que debes saber antes de ir a votar este domingo

Cómo funcionará el comercio y supermercados el domingo 14 de diciembre

De acuerdo a la normativa vigente, ese día es considerado feriado legal, por lo que varios sectores del comercio, incluidos supermercados y centros comerciales, funcionarán con horarios diferentes a los habituales. Revisa en ESTE LINK qué locales pueden abrir en la jornada eleccionaria.

Apps de transporte que tienen descuentos para los votantes

Durante las elecciones de segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre, Cabify volverá a habilitar un beneficio especial para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus locales de votación. Conoce el código HACIENDO CLIC ACÁ.

Cómo será el plan de transporte para la segunda vuelta

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a nivel nacional se dispondrán 2.696 servicios de transporte de manera gratuita tanto en Santiago como en el resto de las regiones del país, lo que incluye el Metro y los trenes urbanos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Ingresa ACÁ y revisa el detalle.

Las comunas y regiones que tendrán precipitaciones el domingo de elecciones

De acuerdo a la DMC, las temperaturas bajarán y se mantendrán lejos de los 30°C. En este marco, un sistema frontal arribará al sur, cuyos efectos podrían impactar a la zona centro, situación por la cual surge la incógnita con respecto a si habrá lluvia en la Región Metropolitana (RM) el día de las elecciones y cuáles son las regiones que tendrán precipitaciones el domingo. Ingresa a ESTE LINK y revisa el detalle.

Ley Seca en las elecciones

La eliminación de la Ley Seca se produjo el 2024 y fue parte de la N° 21.693, que reformó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Multas por no votar

No asistir a votar sin justificación puede acarrear multas y, en caso de reincidencia, restricciones para realizar trámites oficiales, como obtener pasaporte o postular a cargos públicos. Por eso, es importante cumplir con el deber cívico. Revisa ACÁ más información.

¿Se puede votar con el carnet vencido?

Para participar en las elecciones se debe presentar la cédula de identidad o el pasaporte en formato físico. Además, se recomienda llevar un lápiz de pasta azul para marcar la papeleta, aunque las mesas contarán con algunos disponibles en caso de no tener. Ingresa a ESTE LINK y revisa la información en detalle.

A qué hora estarán listos los resultados

Revisa EN ESTE LINK aspectos claves como la hora de apertura y cierre de las mesas, o el horario estimado en que podríamos empezar a conocer los primeros resultados de la votación.

Cómo funciona el voto asistido



Según lo informado por el Gobierno, las personas con discapacidad y los adultos mayores contarán con prioridad para votar a lo largo de toda la jornada electoral.