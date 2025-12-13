Elecciones Presidenciales 2025: revisan los locales de votación y adelantan acceso a la Comisaría Virtual

“Se tomaron medidas para mitigar la congestión que provocó intermitencias en la primera vuelta por el peak de usuarios de la Comisaría Virtual”, confirmó Carabineros.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, inspeccionó esta jornada junto con otras autoridades algunos de los locales de votación dispuestos para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, mientras que Carabineros confirmó que se adelantó el acceso a la Comisaría Virtual.

La autoridad explicó que en la Región Metropolitana están habilitados 1.014 locales de votación, la misma cifra con que se contó en la primera vuelta, los que ya cuentan con el resguardo por porte de efectivos de las Fuerzas Armadas, al igual que en el resto de los 3.498 instalados en todo el territorio nacional.

Además, el delegado Durán recordó que durante el proceso eleccionario los viajes en Metro serán gratuitos, al igual que el servicio de trenes.

“Tenemos un adelantamiento de la hora de funcionamiento de Metro, con el propósito de que el flujo sea completamente expedito“, detalló.

También “hemos dispuesto 57 servicios de transporte en las zonas rurales, en las provincias, con buses de acercamiento, debidamente identificados“.

“Están todas las condiciones para que tengamos un proceso ejemplar“, resumió el delegado presidencial metropolitano.

Adelantan acceso a la Comisaría Virtual

En paralelo a la inspección de los locales de votación, el jefe de la Zona Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz, contó que quienes no puedan ir a votar el domingo podrán presentar su justificación desde este sábado en la Comisaría Virtual, en caso de encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación.

“Se tomaron medidas para mitigar la congestión que provocó intermitencias en la primera vuelta por el peak de usuarios de la Comisaría Virtual. Se amplió el horario y eso nos va a permitir descongestionar todo este proceso“, explicó el oficial de la policía uniformada.

Dijo que también se implementaron banners informativos en la página de la Comisaría Virtual, con el propósito de que los interesados puedan planificar su ingreso a la plataforma. Hasta antes del mediodía, más de 11 mil personas habían realizado el trámite.