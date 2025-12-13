Embajador de EEUU cuestionó a Boric: “Es difícil cuando critica constantemente a nuestro presidente”

“La ideología del Presidente Gabriel Boric es muy distinta a la del Presidente Trump y, por alguna razón, decidió que no iba a trabajar con nosotros por esa diferencia ideológica”, aseveró Brandon Judd.

El embajador de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Brandon Judd, cuestionó nuevamente las críticas que ha realizado el presidente Gabriel Boric a su similar norteamericano, Donald Trump, y manifestó que espera que su trabajo con el gobierno mejore tras el cambio de mando del próximo 11 de marzo.

“Tenemos que poder trabajar con el gobierno. Ahora mismo no trabajamos con este gobierno“, manifestó el representante del gobierno de Donald Trump en la entrevista que le concedió a El Mercurio de Antofagasta.

“Desde que el Presidente Donald Trump fue electo, este gobierno ha cortado casi toda comunicación“, apuntó Judd a continuación.

Los cuestionamientos del embajador de EEUU a Boric

En esa línea, el embajador de EEUU precisó que “cuando digo el gobierno, me refiero al Presidente (Boric). Hay gente muy buena en el gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos”.

“Eso ha sido decepcionante, que no podamos tener esa comunicación abierta y de colaboración con los temas importantes para la población chilena”, complementó.

Apuntó a continuación que “el principal tema para los chilenos, según las encuestas, es el crimen. Y su mejor socio para combatir el crimen es Estados Unidos. Pero si no tenemos esa comunicación con la Presidencia, es más difícil trabajar“.

“Así que, espero que con el próximo presidente podamos trabajar para entregar lo que los chilenos quieren“, planteó sobre el tema.

“La ideología del Presidente Gabriel Boric es muy distinta a la del Presidente Trump y, por alguna razón, decidió que no iba a trabajar con nosotros por esa diferencia ideológica. Nosotros trabajamos con todos los países del mundo, incluso con los que tienen ideologías distintas”, manifestó Judd.

“Una de las cosas más frustrantes es cuando algo malo ocurre en el mundo y vienen a pedirnos ayuda —lo cual está bien, queremos ayudar—, pero es difícil cuando el jefe de Estado critica constantemente a nuestro presidente. Eso dificulta negociar acuerdos que ayudarán al pueblo chileno. Eso es lo que ha sido frustrante para mí“, concluyó el embajador estadounidense.