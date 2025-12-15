AC contra Diego Simpertigue: Cámara la aprobó de manera unánime y pasó al Senado

Tras la votación, la AC pasó al Senado, que el próximo lunes 22 de diciembre resolverá el futuro del magistrado que aparece ligado a la trama Muñeca Bielorrusa.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes de manera unánime la acusación constitucional (AC) contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

En concreto, los 132 parlamentarios de la Cámara Baja votaron a favor, no hubo votos en contra y ninguno se abstuvo.

Tras la votación, la AC pasó al Senado, que el próximo lunes 22 de diciembre resolverá el futuro del magistrado que aparece ligado a la trama Muñeca Bielorrusa, en una de las aristas del caso Audio.

Los capítulos de la AC contra Diego Simpertigue

A inicios de diciembre, parlamentarios oficialistas presentaron la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue a raíz del viaje que realizó el juez junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, días después de que la Corte Suprema falló a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, defendido por ambos profesionales, en un litigio con Codelco.

El primero de los tres capítulos de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue apunta precisamente a ese viaje.

El segundo capítulo de la AC se refiere a otro viaje que realizó el suspendido magistrado de la Corte Suprema junto a los mismos abogados, luego de que emitió un fallo favorable a la Inmobiliaria Fundamenta, que también representaban Vargas y Lagos.

Por último, el tercer capítulo de la AC se vincula a las gestiones que habría realizado el juez Diego Simpertigue para que su yerno, César Maturana, fuera nominado como notario.