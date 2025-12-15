Gloria Ana Chevesich es la primera mujer electa como presidenta de la Corte Suprema

La magistrada se hizo conocida para la opinión pública a raíz de su rol en la indagatoria del caso MOP-Gate, cuando se la denominó como la “jueza de hierro”.

La jueza Gloria Ana Chevesich se transformó este lunes en la primera mujer electa como presidenta de la Corte Suprema de Chile, cargo que asumirá el próximo martes 6 de enero y que se prolongará por el bienio 2026-2027.

De esta forma, los magistrados del máximo tribunal del país ratificaron la tradición de elegir al ministro o ministra más antigua, por lo que Chevesich será la encargada de reemplazar a Ricardo Blanco a la cabeza de la Corte Suprema.

En la votación tomaron parte todos los magistrados del máximo tribunal, salvo Diego Simpertigue, quien se encuentra suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo un sumario que indaga su eventual vinculación a la denominada trama Muñeca Bielorrusa, una de las aristas del caso Audio, surgido de los mensajes que contiene el teléfono celular del abogado penalista Luis Hermosilla.

Qué dijo Gloria Ana Chevesich tras ser electa en la Corte Suprema

La magistrada se hizo conocida para la opinión pública a raíz de su rol en la indagatoria del caso MOP-Gate, cuando se la denominó como la “jueza de hierro”.

“El Pleno me nombró presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores“, manifestó Gloria Ana Chevesich, luego de que se conoció la decisión del máximo tribunal.

De acuerdo con fuentes cercanas al tribunal, la elección de Chevesich no estuvo asegurada hasta hace poco, debido a que su nombre no concitaba inicialmente un respaldo mayoritario dentro del Pleno, por lo que surgió la alternativa de María Angélica Repetto.