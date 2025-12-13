Profesionales del Poder Judicial se pronuncian a favor de Chevesich: “Rechazamos cambios abruptos e injustificados”

La elección de la nueva presidenta de la Corte Suprema se llevará a cabo el lunes y asoman como aspirantes Gloria Ana Chevesich y María Angélica Repetto.

La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud) hizo un llamado para que se mantenga la tradición de elegir al ministro de mayor antigüedad como presidente de la Corte Suprema, en este caso, Gloria Ana Chevesich.

La ministra, está en medio de una disputa por el cargo con María Angélica Repetto, quien también busca liderar el máximo tribunal durante el período 2026-2027.

A través de un comunicado público, la asociación gremial señaló que, si bien durante los últimos cinco años han manifestado “que es urgente y muy necesario un cambio estructural para el origen y resolución de los nombramientos judiciales”, también es cierto que existen “métodos y tradiciones que le hacen bien al servicio judicial”.

“Ante las informaciones que existe una posibilidad que se alteren las bases de un procedimiento histórico, que tiene dos siglos de vigencia y que ha contribuido a dar estabilidad, continuidad institucional y se ha transformado en una señal de imparcialidad, es que creemos necesario manifestar nuestro rechazo a cambios abruptos y no justificados”, plantearon.

Crisis institucional en el Poder Judicial

Los profesionales del Poder Judicial también subrayaron que la institución “enfrenta una de sus crisis más grandes de su historia”, en referencia a los diversos casos de corrupción que han golpeado al organismo en los últimos años y que ha decantado en la suspensión o destitución de varios ministros de la Suprema y Cortes de Apelación.

En ese contexto, enfatizaron la importancia de “resguardar aquellas prácticas que han dado certeza, transparencia y coherencia en la historia de la conducción institucional”.

Retomando la polémica por la designación de la nueva presidenta del máximos tribunal, Aprajud destacó que la tradición de elegir al ministro de mayor antigüedad “evita las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas intestinas o presiones que afecten directamente la independencia judicial”.

Y acotaron que este criterio “es un orden que demuestra continuidad y respeto por la carrera funcionaria en el Poder Judicial, en un momento donde más se necesitan señales inequívocas de integridad y altos estándares de probidad”.

El comunicado concluyó con un llamado directo al Pleno de la Corte Suprema: “Como gremio hacemos un llamado respetuoso, pero firme para que la definición de la próxima presidencia se haga con un sentido institucional y altura de miras, pensando en la estabilidad, probidad y respeto por una tradición que ha dado estabilidad al Poder Judicial en sus más de doscientos años de funcionamiento”.