Cristián Campos acude al Congreso y presenta proyecto que sanciona denuncias falsas

“La pulsión de la gente es inmediatamente señalar con el dedo y castigar y saltarse la presunción de inocencia”, fue parte de lo que dijo el actor, quien estuvo acompañado de un grupo transversal de diputados.

Este martes, el actor Cristián Campos acudió a la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley que tipifica como delito las denuncias falsas.

Lo anterior, lo realizó junto a un grupo de parlamentarios transversales, donde estuvieron Marcela Riquelme, quien renunció al Frente Amplio tras ser denunciada por abuso, Andrés Jouannet (Amarillos), Cristóbal Urruticoechea (PNL), Johannes Kaiser (PNL), entre otros.

Sobre la iniciativa, Urruticoechea detalló que “tipifica como delito las denuncias falsas. No podemos ni debemos permitir que en Chile existan las acusaciones falsas, que existan las denuncias falsas. No podemos dejar que avance el delirio sórdido de aquellos progenitores que utilizan a un menor para acusar falsamente a uno de los padres. Hoy en día las consecuencias son gravísima”.

Por su lado, Cristián Campos, quien fue sobreseído este año tras una denuncia de abuso sexual por parte de Raffaella Di Girolamo, su hijastra, manifestó que “estoy acá con un deber ético a través de la situación por todos conocida. Yo he sido víctima de las denuncias falsas y a través de ellas, trascendiendo mi situación personal, he tenido contacto con muchísimos, muchísimos casos, más de los que ustedes se pueden imaginar, de hombres, jefes de hogar que han sido víctimas de denuncias falsas”.

A lo que añadió: “Lo que ocurre es que una denuncia falsa acogida por una fundación, es presentada a la justicia y eventualmente la justicia en muchos casos absuelve al acusado, como fue mi caso, que me absolvió por unanimidad en dos fallos consecutivos, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema“.

Teniendo en cuenta lo anterior, expresó que “ahí no termina el asunto porque una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, que no tienes familia, que no tienes amigos, que estás cancelado y la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune. Yo por eso estoy acá, porque hay un vacío legal ahí y nosotros tenemos que ponernos al día con ese vacío legal que existe ya en algunos países vecinos”.

“El delito de abuso es algo tan repugnante que produce una repulsa social inmediata y la pulsión de la gente es inmediatamente señalar con el dedo y castigar y saltarse la presunción de inocencia. Así que yo creo que ahí, más allá de la justicia, o más acá, todos tenemos un deber de pensarlo dos veces antes de apuntar con el dedo a una persona, antes de que sea juzgado”, cerró el actor Cristián Campos.