Desde la tarde de este martes, Santiago ha registrado la presencia de humo en distintos sectores de la ciudad debido a los incendios forestales que afectan el sector de Quilamuta en San Pedro de Melipilla en la Región Metropolitana (RM).

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el siniestro ha dejado más de 2.500 hectáreas quemadas y tres viviendas destruidas.

La contaminación del aire ha generado alerta entre las autoridades y la población, ya que la exposición prolongada al humo puede provocar molestias respiratorias, irritación de ojos y garganta, así como agravar condiciones preexistentes como el asma o enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, la calidad del aire ha mostrado variaciones, dependiendo de la dirección del viento y la intensidad de los incendios, afectando principalmente a las comunas más cercanas a las zonas afectadas.

Alerta por humo en Santiago: revisa cinco recomendaciones que entregó la Seremi de Salud

Frente a esta situación, la Seremi de Salud dio a conocer una serie de recomendaciones para proteger la salud de la población, especialmente de grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal), la exposición al humo puede irritar el sistema respiratorio, agravar enfermedades preexistentes.

Las recomendaciones de las autoridades de salud son:

Evitar realizar actividad física. Cierra puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a tu domicilio.

Grupos de riesgo, como personas embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC, deben evitar salir de su domicilio o exponerse al humo.

Si hay mucho humo, usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.

Junto a ello, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, hizo un llamado a la “máxima colaboración de toda la comunidad, porque todos los equipos están haciendo el máximo esfuerzo”.