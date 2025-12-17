Vivanco aún no es notificada de querella en su contra

De acuerdo con lo determinado por la Corte de Apelaciones, la querella de capítulos cumplió con todos los requisitos para su visto bueno.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes la querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Así lo resolvió la primera sala del tribunal de alzada capitalino, que estuvo integrada por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama.

De acuerdo con lo determinado por los magistrados, la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público cumplió con todos los requisitos para su visto bueno, por lo que la Fiscalía podría proceder a su formalización.

En su fallo, el tribunal planteó que “de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada, Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como ministra de la Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas) -con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad-, por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas individualizadas“.

Dijo a la vez que los mismos antecedentes permiten inferir que “en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del máximo tribunal“.

Trama bielorrusa: Ángela Vivanco dijo que no ha sido notificada

Consultada por T13 sobre lo resuelto por la Corte de Apelaciones en el marco de la trama bielorrusa, la ex ministra Ángela Vivanco aseguró que aún no ha sido notificada sobre lo resuelto por el tribunal.

Manifestó además que se encuentra “muy tranquila” y adelantó que mañana jueves se reunirá con su abogado para analizar los pasos a seguir.

Por su parte, Codelco valoró positivamente la decisión del tribunal capitalino permite que la investigación penal continúe conforme a derecho y “ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia” que presentó junto al Ministerio Público.

Al abordar lo resuelto por el tribunal de alzada capitalino, la Fiscalía Regional de Los Lagos manifestó que aquello permite “avanzar en la persecución penal del caso, quedando a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha de formalización“.