Ángela Vivanco descarta nexos con trama bielorrusa: “Llegaron a preguntar si me iba a suicidar”

Ángela Vivanco, la removida ministra de la Corte Suprema, sacó la voz para referirse a la investigación en su contra por su eventual participación y pagos recibidos por parte de Belaz Movitec, en la llamada trama bielorrusa.
En diálogo con radio Biobío, la otrora jueza reitera su inocencia de todas las acusaciones que pesan en su contra y planteó que “jamás he recibido ni un peso por favorecer a nadie”.
Consultada por el rol jugado por su pareja, Gonzalo Migueles, Vivanco dejó en claro que no estaba en conocimiento de sus acciones, ya que tenían cuentas separadas. “y”Yo no tenía acceso a sus movimientos financieros”, apuntó.
En cuanto a los pagos recibidos por Migueles por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, la ex miembro del Poder Judicial sostuvo que “eso le corresponde a Gonzalo y a su defensa explicarlo”.
Sobre su situación judicial, Ángela Vivanco recalcó que “se han hecho interpretaciones que no tienen lógica jurídica (…) Es como si se intentara armar una historia juntando piezas que no calzan”.
Respecto a su remoción de la Corte Suprema, Vivanco acusó que “fue un proceso muy duro, porque aparecieron relatos de personas que jamás habían hecho una denuncia antes”, apuntando que “hubo gente que estuvo en actividades mías y después declaró como si hubieran tenido un rol distinto en mi vida”.
Rol en trama bielorrusa
Ángela Vivanco tuvo palabras para su rol en las decisiones judiciales vinculadas al pleito entre el consorcio bielorruso y Codelco, expresando que “las decisiones se tomaron en salas colegiadas, por mayoría, como ocurre siempre” y “no hubo ninguna actuación irregular”.
En esta línea, reveló un dato desconocido que marcó su proceso de remoción: “Hubo gente de dentro de la Corte que llamó a mi abogado para preguntarle si yo me iba a suicidar”.
A pesar de su situación, Vivanco recalcó que “confío en que los hechos se van a analizar en su mérito”