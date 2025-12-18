Guardaparques del Torres del Paine inician paro tras reapertura: no venden entradas ni atienden público

Los trabajadores precisaron que la movilización incluye la paralización de las labores en las porterías, así como en las rutas vehiculares y de montaña.

Los guardaparques del parque nacional Torres del Paine confimaron que iniciaron un paro de actividades, luego que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) diera luz verde a la reapertura del circuito Macizo Paine, lugar en el que cinco turistas fallecieron el pasado 17 de noviembre.

A través de un comunicado, los trabajadores precisaron que la movilización incluye la paralización de las labores en las porterías, así como en las rutas vehiculares y de montaña.

No obstante, aseveraron que acordaron implementar turnos éticos y la continuidad de labores de conservación, aunque no se ofrece atención al público ni venta de entradas.

En el texto, los guardaparques expresaron su descontento por la “falta de respuestas oportunas y satisfactorias por parte de las jefaturas de Conaf”, respecto de temas como vestuario inadecuado, déficit de personal, presupuesto reducido y estancado, y ausencia de protocolos claros de seguridad.

El llamado de los guardaparques del Torres del Paine

A la vez, apuntaron que la tragedia que dejó un saldo de cinco turistas extranjeros muertos respalda sus demandas históricas, ya que las actuales prácticas ponen en riesgo tanto su seguridad como la de los visitantes, así como la conservación del área protegida.

A través del comunicado, llamaron a quienes deseen visitar el lugar que se informen con anticipación, busquen alternativas y extremen las medidas de precaución.

A la vez, los trabajadores de Torres del Paine aclararon que el paro no tiene como propósito boicotear el turismo, sino que busca garantizar una gestión segura y responsable del parque nacional.