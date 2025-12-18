Tras allanamiento de la PDI: la investigación por corrupción que involucra a la Dirección de Concesiones del MOP

Fue la propia Dirección General de Concesiones la que denunció los hechos ante la Fiscalía.

Efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones llegaron hasta la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas, en el marco de una investigación por corrupción al interior del organismo.

La diligencia fue ordenada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de la fiscal Ximena Chong, tras la denuncia por corrupción en contra de ex funcionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones, entre ellos el otrora jefe de gabinete Critóbal Cumián.

Según detalló La Tercera, la investigación apunta a eventuales sobornos a empleados de la institución para acelerar los pagos de los contratos del organismo.

En esta línea, se esperan nuevas diligencias donde el Ministerio de Obras Públicas aparece como denunciante, luego que la propia Dirección de Concesiones del MOP diera cuenta de la situación irregular y aportara todos los antecedentes.

La DGC precisó en una declaración pública que se trata de “eventuales irregularidades en los pagos a consultorías de apoyo a las inspecciones fiscales de esta Dirección”, dejando en claro que “seguirá trabajando de forma coordinada y colaborativamente con los distintos organismos relacionados con la investigación”.

Junto con ello, informaron que la ministra del ramo, Jessica López, “instruyó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades asociadas al caso, con el objetivo de resguardar el irrestricto apego a las normas de probidad y transparencia”.