Quiénes son los tres alumnos del INBA detenidos por la policía tras ataques con bombas molotov

Durante los allanamientos, los efectivos policiales incautaron vestimentas, objetos personales, botellas de vidrio con mecha, pasamontañas, máscaras, teléfonos celulares y un computador.

Carabineros informó que detuvo a tres alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), por su presunta vinculación con diversos ataques con bombas molotov.

De acuerdo con lo manifestado por el departamento OS9 de la policía uniformada, la captura de los tres adolescentes, de 14, 15 y 16 años, se concretó luego de una investigación en torno a los desórdenes ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre del presente año.

Según el reporte policial, en aquellas ocasiones los detenidos, junto a otros jóvenes, atacaron con artefactos incendiarios tipo molotov a los efectivos de Control de Orden Público (COP).

Como parte de la investigación, se accedió a los videos del circuito de seguridad de la Municipalidad de Santiago, los que permitieron a los investigadores a los tres escolares.

Alumnos del INBA detenidos por ataques con bombas molotov

Tras las pruebas recabadas en las indagatorias, el Juzgado de Garantía de Santiago autorizó órdenes de entrada, registro e incautación en los domicilios de los imputados, lo que culminó con la detención de los tres.

Los investigadores identificaron a los tres adolescentes involucrados. Se trata de H.F.A.K.I., de 15 años; V.A.O.M., de 16 años; y A.J.S.D., de 14 años, todos de nacionalidad chilena.

Este jueves los tres pasaron a control de detención, donde se les formularon cargos por delitos asociados a la Ley de Control de Armas y Explosivos.