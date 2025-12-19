De Kast a Héctor Noguera: Cadem 5C revela quién fue el personaje del año 2025 para los chilenos

El listado también incluyó a figuras internacionales y a una ex aspirante a La Moneda entre los nombres más mencionados.

La encuesta 5C de Cadem dio a conocer quién fue considerado el personaje del año por los chilenos, según el sondeo realizado durante la tercera semana de diciembre.

Ante la pregunta, ¿quién fue el personaje del año?, el 48% de los encuestados eligió a José Antonio Kast, actual presidente electo de Chile.

Aunque el ranking está mayoritariamente compuesto por figuras nacionales, el segundo lugar fue para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, el tercer puesto lo ocupó la ex candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Preferencias de los chilenos por el personaje del año.

José Antonio Kast – 48%

Donald Trump – 41%

Jeannette Jara – 26%

Gabriel Boric – 19%

Johannes Kaiser – 12%

Franco Parisi – 10%

Robert Prevost (Papa León XIV) – 8%

Tomás Vodanovic – 7%

Javier Milei – 5%

Evelyn Matthei – 3%

Otro – 3%.

De acuerdo con los resultados, los chilenos evaluaron el año 2025 de manera mayoritariamente desfavorable. Un 44% lo calificó negativamente, mientras que un 33% le asignó nota 5 y solo un 23% lo evaluó con notas 6 o 7. En promedio, el año obtuvo una calificación de 4,6 para el país.

Por otra parte, la encuesta señaló que la mayor pérdida del año para Chile fue el actor Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre. En el segundo lugar se ubicó Tommy Rey, seguido por el Papa Francisco, Ozzy Osbourne y Teresita Reyes.

En la categoría de mejor rostro, Pedro Pascal lideró las preferencias con un 31%, seguido por Emilia Dides con un 26%. Asimismo, sobresalieron figuras del ámbito musical, entre ellas Kid Voodoo, que obtuvo un 17%, y Myriam Hernández, con un 15%.