Los hitos en la carrera de Gloria Ana Chevesich, la primera presidenta de la Corte Suprema

Siendo parte del Poder Judicial desde 1986, Chevesich escaló varios cargos antes de hacerse con la presidencia del máximo tribunal.

Gloria Ana Chevesich fue elegida por el Pleno de la Corte Suprema, de manera unánime, como nueva presidenta del máximo tribunal para el bienio 2026-2027. La decisión marca un hecho histórico, luego de que la ministra se convierta en la primera mujer que encabezará el Poder Judicial en sus dos siglos de historia.

“Ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante. Aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo, sino que fue respetar una tradición“, afirmó la designada en el cargo luego de que se diera a conocer el anuncio.

Formada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Chevesich comenzó a formar parte del Poder Judicial a partir de junio de 1986, momento en que asumió como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se mantuvo en el cargo por ocho años, cuando finalizó dichas funciones en 1994.

En marzo del año siguiente fue nombrada relatora del pleno del máximo tribunal, donde llegó a participar en el proceso de desafuero de Augusto Pinochet. Incluso, en dicho rol fue la encargada de redactar su sentencia.

La carrera de Gloria Ana Chevesich para la presidencia de la Corte Suprema

En octubre de 2002 pasó a ser ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego en agosto de 2013 asumió como ministra titular de la Corte Suprema, nominada durante la presidencia de Sebastián Piñera. Su paso estuvo marcado al ser la cuarta mujer que ingresaba al máximo tribunal.

La ministra asumirá la presidencia de la Corte Suprema en enero de 2026, cuando concluya el período del actual presidente Ricardo Blanco. Con ello, el desafío para Chevesich será el de enfrentar la crisis de confianza en la que se encuentra sumido el sistema judicial.

Uno de los casos más emblemáticos que enfrentó fue el MOP-Gate, durante la administración de Ricardo Lagos, ordenando el procesamiento del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, el ex subsecretario de Transportes Guillermo Díaz y el otrora jefe de gabinete del presidente, Matías de la Fuente.

Chevesich, quien incluso hizo que Lagos prestara declaración por la defraudación de 800 millones de pesos, condenó a 13 personas por fraude al fisco y absolvió a otras 17.