Incendio forestal en La Serena pone en riesgo viviendas: evacúan sector residencial

El siniestro es de “rápida propagación”, por lo que ya trabaja personal de Conaf en conjunto con voluntarios de Bomberos de La Serena, Coquimbo y Vicuña.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de un sector de la comuna de La Serena, en la Región de Coquimbo, debido al avance de un incendio forestal.

El siniestro es de “rápida propagación“, por lo que ya trabaja personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en conjunto con voluntarios de Bomberos de La Serena, Coquimbo y Vicuña.

La medida afecta específicamente a la Población 18 de Septiembre, razón por la cual se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para notificar a los vecinos del sector.

Desde Senapred llamaron a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de emergencia, recordando además considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.

De acuerdo con información entregada por el medio local Mi Radio, el incendio se desarrolla en el Parque Coll de La Serena, a un costado de la subida de 18 de Septiembre en dirección al sector de La Antena, lo que motivó la evacuación preventiva ante el riesgo que representa el avance de las llamas.

Carabineros informó además que debido a la emergencia “se mantiene corte preventivo en rotonda Amunátegui hacia el oriente por calle 18 de Septiembre. Evite transitar por vías cercanas y prefiera alternativas”.

#SENAPREDInforma

Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Población 18 de Septiembre en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la… pic.twitter.com/RJCzTeBQg3 — SENAPRED (@Senapred) December 20, 2025

AHORA ⚠️ | Por incendio forestal 🔥, se solicita evacuar el sector Población 18 de Septiembre, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.



📨 #SENAPRED activó mensajería SAE.



🐾 Recuerda, si tienes que evacuar, hazlo con calma y siempre acompañado(a) de tus mascotas, y si… pic.twitter.com/Zes5TXQARZ — edu 🚨🚒🧑🏼‍🚒🎇 (@eduvlci) December 20, 2025