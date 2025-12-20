Sin acuerdo: EFE y controladores de tráfico no logran acuerdo y paro comienza el lunes

La huelga provocará la paralización del transporte ferroviario de carga y pasajeros en el sur del país.

Las conversaciones de emergencia entre EFE y el Sindicato de Controladores de Tráfico concluyeron sin alcanzar un acuerdo, por lo que el paro de funciones comenzaría el lunes 22 de diciembre.

El diálogo sostenido el viernes tenía como objetivo revisar las demandas del gremio y evitar la huelga ya aprobada, la cual provocará la paralización del transporte ferroviario de carga y pasajeros en el sur del país.

Previamente, había fracasado la mediación de la Dirección del Trabajo, iniciada esta semana en el contexto de la negociación colectiva.

Ante ese escenario, se conformó en Concepción una mesa de diálogo como último intento, impulsada por EFE Sur, filial de la empresa estatal.

Sin acuerdo: EFE y controladores de tráfico no logran acuerdo y paro parte el lunes

según explicó el presidente del sindicato, Israel López, las tratativas no dieron resultados, por lo que la suspensión de los servicios ferroviarios es inminente. La medida comenzará este lunes e incluirá al Biotren en el Gran Concepción.

Entre las principales exigencias de los controladores de tráfico de EFE Sur, que operan desde las regiones del Biobío y Ñuble hasta Los Lagos, se encuentran mejoras salariales y la implementación de protocolos que minimicen las interrupciones del tránsito ferroviario ante fallas en las vías.