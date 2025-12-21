Qué contenían los bidones por los que Senapred declaró emergencia comunal en Quilpué

La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga informó que la emergencia comunal que afectaba a Quilpué por un incidente con sustancias peligrosas fue superada durante la mañana de este domingo.

El hecho se dio a conocer en la tarde noche del sábado. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en el kilómetro 2.043 de la ruta F-740, en dirección a Hacienda Las Palmas, sector Lo Orozco, se encontraron abandonados 46 bidones de ácido sulfónico.

Foto Delegación Provincial

La situación requirió la intervención de Bomberos de Quilpué y del municipio, quienes procedieron a acopiar y resguardar los bidones. Para su retiro, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga contrató a la empresa Ambipar Response.

“Agradecemos el gran despliegue y trabajo de Carabineros, bomberos y la Ilustre Municipalidad de Quilpué, quienes debieron disponer de recursos materiales y humanos por varias horas, hasta que fuera superado el incidente”, señalaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Ácido Sulfónico: emergencia comunal en Quilpué

El ácido sulfónico es un compuesto químico que pertenece al grupo de los ácidos orgánicos sulfonados y se utiliza principalmente en la industria como componente en detergentes, desinfectantes, tintes y productos químicos para limpieza industrial, debido a su capacidad de actuar como agente surfactante y catalizador.

Es una sustancia corrosiva y potencialmente peligrosa si se manipula sin las precauciones adecuadas, ya que puede causar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, y requiere un manejo especializado para su almacenamiento y transporte seguro.