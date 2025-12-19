Tras días de intenso calor en Santiago, se espera un cambio de tiempo con lluvias y temperaturas más frescas.

Aunque el calor ha sido intenso estos últimos días en la zona central de Chile debido a la influencia de una dorsal en altura que ha elevado las temperaturas, en las próximas horas el panorama cambiará rotundamente porque está previsto el regreso de la lluvia a la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo a Meteored y las últimas proyecciones del Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo (ECMWF), el avance de una vaguada en altura traería un ambiente más fresco, similar al primaveral, y aumentaría la probabilidad de chubascos en zonas de la precordillera y la cordillera central.

El desplazamiento de una vaguada en altura generará condiciones más inestables, lo que aumentará la probabilidad de chubascos en sectores de la precordillera y la cordillera central, especialmente en San José de Maipo y otras localidades ubicadas a mayor altitud.

Anuncian el regreso de la lluvia a la RM: estas zonas de Santiago tendrán precipitaciones

Según los modelos meteorológicos, las lluvias serían más probables en áreas de cordillera y precordillera, con chubascos esperados especialmente en sectores como Lo Barnechea y San José de Maipo, y podrían extenderse hasta el sábado 20 de diciembre.

En tanto, el resto de la RM experimentará cielos nublados y un ambiente más fresco en comparación con días anteriores.

El domingo se mantendrán estas condiciones inestables. La nubosidad predominante dificultará el aumento de las temperaturas, que en Santiago podrían alcanzar aproximadamente los 27 °C.