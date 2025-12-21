Investigación por trama Bielorrusa: Simpertigue asegura que no hubo irregularidades ni regalos recibidos

Simpertigue, imputado desde el 11 de diciembre, permanece suspendido de su cargo en la Corte Suprema como medida disciplinaria.

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aseguró que “nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo” en el marco de la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa.

Simpertigue también descartó mantener una “estrecha familiaridad” con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. “De ninguna manera. Amistad íntima, tampoco. Que hayamos tenido relaciones de orden social, por supuesto, pero con ellos y con muchos abogados”, indicó en conversación con Mesa Central de Canal 13.

Respecto a su vínculo con la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el magistrado afirmó que solo mantuvo “relaciones sociales, y las mejores relaciones sociales en la sala” con la ex funcionaria.

Sobre los viajes que realizó en crucero por Europa, reiteró que “a mí nunca me han regalado nada, yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo”, descartando que los abogados Vargas y Lagos hayan financiado dichos traslados.

La trama Bielorrusa, en la que Simpertigue es imputado, investiga presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y soborno, relacionados con un fallo emitido por la entonces ministra Vivanco a favor del consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA, que obligó a Codelco a pagar una indemnización de $17.500 millones a la empresa extranjera.

En el marco de la investigación, Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra Vivanco, junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, permanecen en prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.

Simpertigue, imputado desde el 11 de diciembre, permanece suspendido de su cargo en la Corte Suprema como medida disciplinaria. Mientras tanto, la acusación constitucional en su contra avanza en el Parlamento: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de manera unánime la medida el pasado lunes 15 de diciembre, y ahora será el Senado quien definirá su futuro este lunes.