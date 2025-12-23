Cuáles son los cursos de probidad de la Contraloría que tomarán los futuros funcionarios de Kast

La participación de Kast y sus futuras autoridades contrasta con lo resuelto por la administración del presidente Gabriel Boric, que en 2022 no pudo por “temas de agenda”.

Para fines de febrero está agendada la serie de cursos de administración pública y probidad que realiza la Contraloría General de la República y al que asistirán las autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo, incluido el presidente electo, José Antonio Kast.

Así lo confirmaron cercanos al líder republicano luego de la reunión que mantuvieron este lunes la contralora, Dorothy Pérez, y el mandatario electo.

En la oportunidad, Pérez invitó a las autoridades entrantes a tomar parte en el curso que imparte la Contraloría a través del Centro de Estudios de Administración del Estado (CEA). Según explicó, este se realiza cuando hay un cambio de gobierno, con el propósito de capacitar a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio.

La participación de Kast y sus futuras autoridades en el mencionado curso de administración pública y probidad contrasta con lo resuelto por la administración del presidente Gabriel Boric, que en 2022 no participó por “temas de agenda”. Aquello, a pesar de que la Contraloría ofreció realizar los cursos entre febrero y marzo.

Los cursos de la Contraloría que tomarán los funcionarios

El curso de la Contraloría para los futuros funcionarios se puso en marcha en 2016, por iniciativa del entonces contralor Jorge Bermúdez, quien alertó sobre la falta de conocimiento o preparación de nuevos funcionarios del Estado.

En esa línea, se creó el CEA como una dependencia de la Contraloría para formar a los funcionarios y trabajadores de la Administración del Estado, estudiantes y la sociedad civil.

Los cursos, que son dictados por un equipo multidisciplinario de expertos de la CGR y otras entidades públicas, incluyen temas como Inducción General a la Administración del Estado y otro especial para el Sector Municipal.

A ellos se suman programas como Anticorrupción; Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; Derecho Administrativo y Prevención del Acoso Laboral; Ciberseguridad; Ley Karin; Estatuto Administrativo Avanzado; Ética, Transparencia y Lobby; Concientización de Lavado de Activos; Procedimientos Disciplinarios y Administración Financiera del Estado.

De acuerdo con lo informado por la Contraloría, tanto los cursos como los programas con certificación son completamente gratuitos, y todos se imparten de forma online a través de una aula virtual en la web oficial del CEA.