La plataforma recopila información de más de 1.100 tiendas en todo Chile, incluyendo grandes supermercados y comercios locales.

Con el objetivo de facilitar la comparación de precios y la planificación de compras para las celebraciones de fin de año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó su Cotizador de Cena de Fin de Año.

Se trata de una herramienta gratuita disponible en el sitio web de la entidad fiscalizadora, que permite a los consumidores armar su propia lista de compras y comparar precios entre diferentes tiendas de su comuna y región, identificando dónde pueden conseguir el total más económico.

El cotizador incluye cerca de 130 productos típicos de la cena navideña y de Año Nuevo, organizados en categorías como carnes rojas, alcohol, panadería y masas, verduras y hortalizas, etc.

Entre los productos que se pueden comparar se encuentran cola de mono, espumante, distintos cortes de vacuno, pavo, carbón, pan de pascua, papas duquesas y ensaladas.

Hasta un 24% más barato: cómo ahorrar en tu cena de Navidad y Año Nuevo con el cotizador del Sernac

Además, contiene más de 190.000 registros de precios, permitiendo calcular el valor total de la lista de compras en cada establecimiento y mostrar las opciones más económicas.

Los precios pueden variar según el producto, la tienda, la región e incluso la fecha de búsqueda. Algunos ejemplos de precios típicos son:

Pechuga de pollo entera: $5.290 por kilo

Pavo entero: $5.590

Espumante Moscato: $4.543

Cola de mono: $4.950

Pan de pascua (1 kg): $4.990

Al armar una canasta para una familia de cuatro personas, las diferencias de precio dentro de la misma comuna pueden ser significativas. Por ejemplo, en la comuna de Coquimbo, se identificó una variación de hasta 24,6% entre la tienda más barata y la más cara, lo que representa un ahorro de $4.400.

Esto demuestra cómo el uso del cotizador puede ayudar a optimizar el presupuesto familiar simplemente comparando precios antes de comprar.