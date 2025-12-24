Calendario escolar 2026: cuándo parten las clases y en qué fecha serán las vacaciones de invierno

El Mineduc precisó que diseñó el calendario teniendo en cuenta las particularidades de cada región.

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar que regirá en 2026 en todas las regiones del país.

De acuerdo con lo indicado por la secretaría de Estado, el propósito es entregar una planificación clara sobre las fechas clave del ciclo lectivo correspondiente al próximo año.

“El calendario ha sido diseñado para garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema escolar, teniendo en cuenta las particularidades de cada región“, detalló el Mineduc.

Cuándo parten las clases según el calendario escolar 2026

Según dio a conocer el ministerio a través del calendario escolar 2026, en todas las regiones del país el año lectivo comenzará el lunes 2 de marzo, cuando los docentes ingresarán con el propósito de planificar el inicio de clases.

Respecto del ingreso de los estudiantes de todos los niveles, quedó programado para el miércoles 4 de marzo.

En cuanto a las vacaciones de invierno, desde Antofagasta hasta Los Ríos se ha establecido que el receso comenzará el lunes 22 de junio y finalizará el viernes 3 de julio, con el retorno a clases previsto para el lunes 6 de julio.

En tanto, en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27 de julio.

Por su parte, la Región de Los Lagos estableció que sus vacaciones invernales irán desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio, retomando las clases el lunes 20 de julio.

Sobre las regiones de Aysén y Magallanes, el Mineduc indicó que contemplan un receso de tres semanas, que comienza el lunes 29 de junio y finaliza el viernes 17 de julio, con retorno a clases el lunes 20 de julio, en atención a las particularidades territoriales y climáticas de cada zona.

De igual forma, el ministerio precisó que cada comunidad educativa tendrá la posibilidad de determinar qué actividades académicas desarrollará en torno a las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales.

“Estas deberán incorporarse en la planificación escolar, siempre en coherencia con el plan de estudios. Cuando una conmemoración ocurra en sábado o domingo, la comunidad podrá definir si la actividad se realiza el día hábil previo o el siguiente“, detalló la secretaría de Estado.

Cuál es el calendario para cada región

Revisa a continuación el calendario escolar específico para cada región del país: