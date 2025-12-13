Ultimátum de la oposición a Cataldo: modifica el FES o no apoyarán con sus votos el proyecto

Legisladores opositores hicieron un llamado al Ejecutivo y al ministro a hacer modificaciones al proyecto, o de lo contrario rechazarán la iniciativa.

Para el próximo miércoles 17 de diciembre está fijada una nueva sesión de la comisión de Educación del Senado destinada a seguir analizando el proyecto que crea un nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior, bautizado como FES.

La instancia, a diferencia de las anteriores, tiene un factor particular: será post elecciones.

El Ejecutivo definió avanzar en los proyectos clave —entre ellos el FES— después de los comicios presidenciales, por lo que se espera que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, de claridades a partir de esta semana si es que se acogerán las recomendaciones de universidades y otras entidades que se han pronunciado sobre el proyecto.

El fin del copago y la contabilización del FES como activo y no gasto fiscal —lo que fue cuestionado por Contraloría— asoman como los principales escollos para lograr un acuerdo.

“En la Comisión de Educación continuamos escuchando diferentes exposiciones respecto al FES, donde cada vez va quedando más claro que es un mal proyecto presentado: claramente es un impuesto al graduado, afecta la autonomía universitaria y tiene un impacto fiscal mucho mayor que el que se dice en el proyecto”, sostuvo esta semana el presidente de la comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza (UDI).

El ultimátum de la oposición a Cataldo

Eso sí, el senador abrió la puerta a un eventual entendimiento, pero emplazó a Cataldo y al Ejecutivo a presentar una propuesta seria para modificar el FES.

“Hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo y estamos esperando una propuesta que cambie significativamente el proyecto presentado. Hoy día, la responsabilidad es del gobierno del presidente Boric en cuanto se tiene disposición, efectivamente, en avanzar en un proyecto que permita ponerle fin al CAE”, planteó Sanhueza.

En la misma línea, el jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, manifestó que “el Gobierno, si no hace cambios importantes en esa discusión, no va a tener los votos nuestros para poder avanzar, porque quedan pocas semanas además para que termine el periodo legislativo”.