La Navidad en Chile se verá marcada por lluvias persistentes debido a un sistema frontal que afectará principalmente la Cordillera Austral Norte y la Pampa Patagónica Norte.

De acuerdo a los pronósticos, se espera que las precipitaciones se extiendan hasta la noche del 24 de diciembre, con acumulaciones que podrían superar los 30 milímetros en algunos sectores.

Este clima podría complicar los desplazamientos y las actividades al aire libre, generando que vecinos y turistas tomen precauciones durante las celebraciones navideñas.

Sistema frontal amenaza la Navidad en algunas regiones del país con lluvias y fuertes vientos

La DMC informó sobre la presencia de “precipitaciones normales a moderadas” y “vientos normales a moderados” que se registrarían durante Nochebuena y Navidad en algunas zonas del sur del país.

Aviso por lluvias



Se prevé que las lluvias se presenten desde la madrugada hasta la noche del miércoles 24 de diciembre, debido a un sistema frontal en las regiones de Los Lagos y de Magallanes. Se estima que la Cordillera Austral Norte reciba entre 17 y 38 milímetros de agua, mientras que en la Pampa Patagónica Norte las precipitaciones podrían variar entre 15 y 28 milímetros.

Aviso por vientos



En cuanto al viento, se espera que la alerta se mantenga desde la madrugada del miércoles 24 hasta la noche del jueves 25 de diciembre, especialmente en la Pampa Patagónica Sur, debido a la presencia de un “jet de bajo nivel”.



Se pronostica que el miércoles las ráfagas alcancen entre 70 y 100 km/h, mientras que en Navidad oscilarán entre 60 y 100 km/h.