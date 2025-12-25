Conaf alerta por incendios en el país: cinco siguen en combate y Maule concentra mayor riesgo

El incendio Cerro Maule ha afectado preliminarmente una superficie de 1.127 hectáreas, situación que motivó la declaración de alerta roja comunal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), mantiene vigente la alerta roja para la comuna de Maule, en la Región del Maule, debido a la gravedad de los incendios.

El siniestro es uno de los cinco focos que continúan en combate a nivel nacional, según el más reciente informe de la Corporación Nacional Forestal, Conaf.

De acuerdo con el balance oficial entregado por el organismo, aún se mantienen cinco incendios forestales activos en el país, concentrándose los escenarios más complejos en las regiones de O’Higgins y del Maule.

En el caso de la Región del Maule, el incendio Cerro Maule ha afectado preliminarmente una superficie de 1.127 hectáreas, situación que motivó la declaración de alerta roja comunal.

De acuerdo a la Conaf, para enfrentar la emergencia, se ha desplegado un amplio operativo que considera ocho brigadas y ocho técnicos de la institución, cinco skidder, tres helicópteros, tres aviones cisterna, una ambulancia de la ACHS y un puesto de mando en terreno.

En tanto, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, confirmó que el incendio ha provocado daños en tres viviendas y en algunas infraestructuras de bodegaje. No obstante, aclaró que recintos críticos como la escuela, la posta rural y las antenas de telecomunicaciones no sufrieron afectación.

Asimismo, informó que se activaron mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia, SAE, para realizar evacuaciones preventivas en sectores como Don Humberto, Doña Ignacia, Maule Norte y la bajada del cerro Maule.

La autoridad advirtió que esta jornada resulta decisiva para el combate del fuego. “La proyección para hoy es que se tiene que combatir rápidamente, este es como el horario peak para combatir”, indicó, explicando que desde el mediodía aumentan las temperaturas y los vientos, condiciones que podrían intensificar la propagación del incendio.