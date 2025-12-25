Región del Maule en alerta roja por incendio forestal cercano a zonas pobladas

El fuego ha afectado más de mil hectáreas y sigue siendo combatido por los equipos de emergencia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Maule, en la Región del Maule, debido a un incendio forestal activo que afecta a la zona.

Según antecedentes técnicos entregados por Conaf, el incendio, identificado como Cerro Maule, registra más de 1.000 hectáreas consumidas y aún continúa en combate.

En el lugar trabajan el Cuerpo de Bomberos de Maule, Conaf, además de tres helicópteros y un camión aljibe municipal.

De acuerdo con lo informado, el fuego avanza hacia sectores habitados, situación que motivó la cancelación de la Alerta Amarilla y la declaración de Alerta Roja, la cual se mantendrá vigente mientras las condiciones lo ameriten.

Desde Senapred señalaron que “con la declaración de la Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Asimismo, el organismo solicitó la evacuación preventiva de los sectores La Campiña, Doña Antonia, Brisas del Maule, Tres Montes, Chacarilla y Chacarillas Norte, todos ubicados en la comuna de Maule. Para este procedimiento se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

En ese contexto, Senapred llamó a la población a “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.