En qué consiste el Plan de Acción 2025-2026 que busca prevenir y controlar incendios forestales

El Presidente de la República dio a conocer las principales directrices del Gobierno para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales, enfatizando la responsabilidad compartida, la inversión destinada a enfrentar estas emergencias y la coordinación entre instituciones y la ciudadanía.

Los incendios forestales se han convertido en una amenaza recurrente en Chile, especialmente durante la temporada estival, debido a factores como las altas temperaturas, la sequía prolongada y la acción humana.

En 2025, esta emergencia volvió a intensificarse a partir del 9 de enero, cuando se registraron múltiples focos en diversas zonas del país, incluyendo las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El incendio forestal más reciente ocurrió en horas de la madrugada del martes 23 de diciembre en la comuna de Litueche, en la Región de O’Higgins donde se declaró Alerta Roja y evacuaciones preventivas en sectores cercanos.

En conversación con EL DÍNAMO, Jorge Morales Gamboni, Académico de la facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago aclaró que “la vegetación seca o con bajo contenido de humedad no aumenta el riesgo de incendios forestales, simplemente porque el 99,7% de los incendios forestales son provocados ya sea por distraídos o inconscientes (30%) o por delincuentes (70%) ya que provocar deliberadamente un incendio es delito”.

“Recordemos que cerca del 50% de los incendios forestales se originan en la zona de interfaz urbano-rural, es decir, en el ecotono que conecta centros poblados como ciudades, pueblos, villorrios o condominios con ecosistemas forestales, tanto nativos como plantaciones”, añadió.

“Por ello, resulta fundamental limitar las acciones de riesgo en estos sectores, como la quema de basura, la eliminación de malezas o incluso conductas imprudentes asociadas a la alta presencia de niños durante el período estival, que por aburrimiento pueden generar focos de fuego para observar la respuesta de los sistemas de combate de incendios forestales”, dijo.

En qué consiste el Plan de Acción 2025-2026 busca prevenir y controlar incendios forestales

Esta semana, en el Aeródromo de Tobalaba y ante la presencia de Conaf, Senapred, Bomberos de Chile, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, PDI y Corma; el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.

El Plan involucra la inversión en personal, aeronaves y maquinaria; coordinación entre diversas instituciones tanto públicas como privadas; la articulación de cooperación internacional, programas de prevención aplicados en la ciudadanía -como es el caso de Comunidades Preparadas frente a los incendios forestales- entre otros.

El jefe de Estado destacó que se hace necesario “hacer un llamado a la responsabilidad y contarles que nuestro país cuenta con más de 160 mil millones de pesos para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales a través del Plan de Acción 2025-2026”. A ello, agregó que “la prevención es un deber y una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”.