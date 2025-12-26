El influencer que quedó en prisión preventiva por explotación sexual infantil y tráfico de drogas

El Ministerio Público confirmó que un conocido influencer quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de explotación sexual infantil y tráfico de drogas en la Región de Tarapacá.

Se trata de Jorge Morales Iter, conocido en redes sociales como Jorge Matter, fue detenido en los últimos días y este jueves 25 de diciembre enfrentó a la justicia.

Tras la solicitud de la Fiscalía, se determinó la medida cautelar según explicó la fiscal Camila Albarracín, “por los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años, y de delito de tráfico… Esto, en razón de una investigación llevada a cabo por el OS9 de Carabineros, a propósito de una denuncia recibida por un centro, donde la víctima estaba siendo atendida y surge la revelación de estos hechos“.

Pero además se indaga el eventual delito de difusión de material pornográfico infantil, por lo que “se han incautado distintos dispositivos que nos permitirán establecer aquello”.

En el detalle de la indagatoria, la fiscal precisó que el 2021 “el imputado conoce a la víctima, la contacta, y comienza a insinuarse de manera sexual, posteriormente le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual”.

“Tenemos antecedentes suficientes para decir y corroborar también la declaración de la víctima de que se consumía al interior de estos domicilios distinta droga y se cocinaba en términos en que él mismo refiere y como se ocupa coloquialmente a propósito de la fabricación de tusi“, dijo la fiscal a Cooperativa.

Jorge Matter cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram y se define, según su descripción, como manager y productor.