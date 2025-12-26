En qué consiste el Plan Verano Seguro, que contempla el despliegue de más de mil carabineros extras a nivel nacional

El plan se extenderá por dos meses y se divide en dos etapas, donde diversos funcionarios reforzarán diferentes puntos turísticos en período estival.

Este viernes, autoridades de Gobierno junto a Carabineros presentaron el Plan Verano Seguro 2025-2026, el cual tiene el objetivo de reforzar la seguridad en los diferentes puntos turísticos del país durante el período estival.

Bajo este contexto, el ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informaron que la iniciativa se implementará a partir del domingo 28 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero.

Lo anterior, considera un número de 1.386 uniformados adicionales a lo largo del país. De acuerdo al general director Araya, dicho refuerzo de personal proviene principalmente desde las escuelas de formación: “Es mayoritariamente personal que está en proceso de estudio, proceso de perfeccionamiento”, aseguró.

Los detalles del Plan Verano Seguro

En detalle, el plan estará dividido en dos fases. La primera comenzará el 28 de enero, donde se desplegarán más de 500 Carabineros extras. Posteriormente, se sumarán cerca de 800 funcionarios en la segunda etapa, la cual inicia el 28 de enero.

En este marco, el ministro (s) Collado afirmó que “estamos trabajando junto con Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), que recordemos es la institución que está a cargo del borde costero de Chile (…) y la Policía de Investigaciones también va a destinar personal de refuerzo en sus cuarteles para las investigaciones que puedan surgir en esos lugares”.

A lo que añadió: “Tenemos distintos tipos de instituciones, trabajo preventivo, trabajo de presencia activa en las playas, en los lagos, en los distintos lugares en los cuales hay mayor cantidad de afluencia pública y de turismo, refuerzo en materia investigativa de persecución penal y también un refuerzo especial en materia de emergencia”.

Respecto a los sectores que tendrán refuerzos, estos dependen de “de dónde nosotros definimos, con base en evidencia y datos, tanto de turismo como de seguridad, que era más necesario el refuerzo“.

De esta forma, se estima que regiones como Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos sean algunas que tengan refuerzo policial.