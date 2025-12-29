“Necesitamos el autogobierno” en Rapa Nui: el otro antecedente que acrecienta la polémica de embajadora Pakarati

Tras la publicación llamando a la autodeterminación en Rapa Nui, reflotó una reciente entrevista de la embajadora en Nueva Zelanda donde manifestó una postura similar, lo que la complica aún más.

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, se encuentra en el ojo de la polémica a raíz de una publicación que hizo en sus redes sociales, donde llamó a la “autodeterminación de Rapa Nui”, lo que provocó que fuera reprendida por Cancillería y que diversos parlamentarios pidan su salida.

Pese a que la diplomática borró la imagen donde se exponía un cartel con la frase “libre determinación para la nación Rapa Nui”, la controversia no ha cesado y ha sido blanco de diferentes críticas, y ahora, reflotó una entrevista que la complica aún más.

El pasado 14 de septiembre, Pakarati concedió una entrevista al programa Cultura 101 de la Radio New Zelanda, donde manifestó una postura similar con respecto a este tema, a pesar de que se encuentra ejerciendo como embajadora de Chile.

La entrevista que complica a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda

En este marco, comenzó abordando el tratado que se firmó con Chile en 1888, señalando que “inscribieron toda la isla y la tierra bajo el nombre del Estado de Chile, y nosotros empezamos a luchar contra eso. Estamos recuperando el regreso de nuestra tierra desde 1990″.

Según consignó El Mercurio, la diplomática sostuvo que desde Chile “no tienen que compartir la tierra con nosotros, así que no nos ven como un riesgo o amenaza (…) la gente de Chile sabe quiénes somos. Nuestra isla es a veces más famosa que Chile (…) Somos muy diferentes de Chile, somos étnicamente distintos; somos polinésicos”.

Considerando lo anterior, afirmó que “ahora somos parte de Chile, de una región, y estamos trabajando en una nueva regulación o ley que nos dé otro estatus. Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”.

“Obtenemos muchas cosas desde Chile, y no creo que Chile obtenga tanto de poseernos por ahora. Si piensas en recurso, en mi isla no hay minería, no hay oro, no hay petróleo. Para Chile, (la anexión) fue más bien algo estratégico. En ese entonces, la Armada necesitaba a la isla por la proyección oceánica de Chile al Pacífico, que era enorme”, añadió.

Parlamentarios piden la destitución de la embajadora Manahi Pakarati por dichos sobre Rapa Nui

Tras la publicación en sus redes sociales, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores cuestionaron la postura de la embajadora en Nueva Zelanda y varios de ellos pidieron su salida. Además, anunciaron que buscarán citar al canciller Alberto van Klaveren para que aclare lo sucedido.

Este lunes, la senadora Paulina Vodanovic (PS) se sumó a los cuestionamientos, aseverando que “no es compatible ser embajadora de un país y tener una posición tan distante de la política exterior del propio país”.

En este caso, la parlamentaria planteó en Radio Universo que “tiene que operar toda la rigurosidad de nuestra Cancillería”, haciendo hincapié que “ella tiene hoy día una calidad bien importante y tiene que respetar ese rol de representar a nuestro Estado y no poner problemas al Estado”.

En relación a los nuevos antecedentes y la entrevista que reflotó en las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado.