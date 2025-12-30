Secciones
“Encontramos incongruencias”: la respuesta del ministro Cataldo a Contraloría tras fallas detectadas en el SAE

El ministro de Educación abordó el informe de Contraloría que detectó que más de 31 mil estudiantes fueron matriculados de forma irregular.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al informe que emitió la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y su plataforma “Anótate en la Lista”, donde se detectó que más de 31 mil estudiantes obtuvieron un cupo sin respetar el orden público de postulación.

Esto, en contraste de otros miles de alumnos que se quedaron sin asignación, quienes “no pudieron cursar sus niveles regulares de educación para el periodo señalado (2024)”.

Bajo este contexto, el titular del Mineduc comenzó diciendo que “es un informe que creo que el día de mañana cumple un año. Por lo tanto, es un proceso que ya ha estado en trabajo entre la Contraloría y la Subsecretaría de Educación. Es más, todas las recomendaciones que elabora ese informe y que le propone al Ministerio de Educación, han sido ya abordados por la subsecretaría, o están en proceso de abordaje. Así que primero eso, no hay una novedad en el informe para nosotros, esto es un proceso que viene trabajando desde hace tiempo”.

Ministro Cataldo aseguró que informe de Contraloría sobre el SAE “tiene incongruencias”

Posteriormente, cuestionó los datos que dio cuenta Contraloría, señalando que “tenemos dudas razonables respecto a las cifras. Nosotros pesquisamos justamente así muy a la rápida en la revisión del informe que hay niños que aparecen registrados como parte de estos 31 mil, que en estricto rigor no deberían estar allí, porque son niños de nivel parvulario (…) Es decir, niños que están en niveles que no son parte del Sistema de Admisión Escolar”.

A lo que agregó: “También personas jóvenes y adultas, es decir, personas que están en educación de adultos, en la EPA, como se llama, que es la educación para jóvenes y adultos, que tampoco son parte del SAE”.

Considerando lo anterior, el ministro Cataldo planteó que “hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada, cuál es el tipo de información que se utilizó”. En este sentido, comunicó que solicitaron una reunión con el gabinete de la contralora para abordar “estas diferencias que vemos”, la cual se agendó para el 22 de enero.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado expuso que “tenemos de hecho a nuestros equipos también revisando las bases de datos para poder precisar justamente esto, considerando que encontramos incongruencia, insisto, niños y niñas que son de nivel parvulario, que no es parte del Sistema de Admisión Escolar y que están en este reporte, o adultos, que son parte de la educación para jóvenes y adultos, que tampoco es parte del SAE que están en este reporte”.

