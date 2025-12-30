Escándalo en Gendarmería: lo que se sabe del nuevo reo que fue liberado por error

Un nuevo error dentro de la institución dejó libre a un reo que debía cumplir prisión preventiva, por lo cual se decidió apartar al funcionario responsable.

Gendarmería dio a conocer un nuevo caso de un reo liberado por error, cuya situación ocurrió el pasado 24 de diciembre cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del sujeto.

En este marco, se dispuso la reclusión del imputado en Santiago 1. Sin embargo, esto “no fue ejecutado por el personal a cargo del recinto, lo que resultó en la liberación del imputado”, según informó la institución.

Siguiendo en esa línea, desde Gendarmería sostuvieron que “esta grave falta no será tolerada. Se notificó de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente, en la que Gendarmería cooperará plenamente para esclarecer cada detalle de este incidente inaceptable”.

Producto de lo anterior, “el funcionario responsable del ingreso a la unidad penal ha sido sancionado y apartado de sus funciones por su conducta. Esta acción es un claro mensaje de que no permitir”.

Con respecto al imputado que quedó libre en vísperas de Navidad, se trata de Mathias Fuentes Rojas, quien fue formalizado por los delitos de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico, según consignó Radio Biobío.

Este nuevo escándalo se suma a los otras liberaciones de reos por error, como Alberto Carlos Mejía Hernández, un sicario vinculado al crimen del denominado Rey de Meiggs, y de otro interno que cumplía prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

Además, significa un nuevo golpe para Gendarmería, luego de que se desbaratara una agrupación de funcionarios que cometían corrupción en los penales de Santiago 1 y San Joaquín. En este contexto, se detuvo a 47 gendarmes que se encuentran siendo procesados y son acusados de permitir el ingreso de drogas, comida, elementos prohibidos y de no enrolar a personas para visitas, con el objetivo de obtener ingreso económicos.