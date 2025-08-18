VIDEO – “¿Para qué me soltaron?”: las amenazantes frases del sicario del Rey de Meiggs tras ser detenido

Alberto Carlos Mejía se mostró en una actitud desafiante con la prensa que lo abordó cuando era trasladado por Interpol.

Alberto Carlos Mejía, reconocido sicario del Rey de Meiggs que fue capturado este fin de semana en la localidad Barrancabermeja, en Colombia tras haber escapado de Chile, lanzó duros cuestionamientos a la justicia de nuestro país, además, de la prensa.

Ocurrió cuando el sujeto que hasta hace solo unos días llevaba poco más de un mes prófugo, era custodiado por la Interpol. En ese momento fue abordado por la prensa, oportunidad en la que puso en duda que José Felipe Reyes Ossa haya sido un empresario y que fueron los medios los que lo calificaron así.

Al ser consultado de si estaba arrepentido “de haber asesinado al empresario en Chile”, Mejía señaló que “según ustedes era empresario“, según captaron las cámaras de Meganoticias. Al continuar con su intervención, puso en duda su liberación a menos de 24 horas de haber sido formalizado.

“¿Para qué me soltaron? Para matarme“, añadió el sujeto que fue detenido el pasado sábado por la Policía Nacional de Colombia.

Durante esta jornada, Alberto Carlos Mejía enfrentará una audiencia donde se discutirá su extradición a Chile por el homicidio del Rey de Meiggs por ser su presunto sicario, por lo que fue trasladado hasta la capital de Colombia, Bogotá.