Quién es Macarena Cortés, la abogada elegida en lugar de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas

Ante la controversia generada por la eventual llegada de la ex Defensora de la Niñez, La Moneda se decantó por la actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En una movida que sorprendió a todos, el presidente Gabriel Boric informó que designó a la abogada Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas, en desmedro de Patricia Muñoz.

La polémica se había instalado luego que se conociera que la ex Defensora de la Niñez aparecía como principal candidata para ocupar el flamante puesto, ya que se encuentra con licencia por embarazo, por lo que podrían pasar hasta seis meses alejada de su cargo por postnatal.

Esto hizo que desde Chile Vamos advirtieran que recurrirían a Contraloría, acusando que se trataría de uno de los cuestionados “amarres” del Gobierno de Boric.

Frente a esta controversia, finalmente La Moneda oficializó a Macarena Cortés como Defensora de las Víctimas, asumiendo con propiedad el puesto este 1 de enero.

Cortés es abogada con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; en gerencia social y políticas públicas en FLACSO; en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en UNICEF y Universidad de Diego Portales, y responsabilidad penal adolescente, en la Universidad de Chile.

A nivel gubernamental, en la actualidad es jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de pasos por el Servicio Nacional de Menores. Junto con ello, fue jefa del Departamento de Menores en la cartera de Justicia.