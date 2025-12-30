VIDEO – Qué se sabe del incendio del restaurante Amaia de Maipú: dueño apunta al Tren de Aragua

El chef contó también que tras el terremoto de 2015, un tsunami en Tongoy destruyó su restaurante La almeja viuda. “Perdimos todo”, recordó.

Cámaras de seguridad captaron que el origen del incendio del incónico restaurante Amaia, en la comuna de Maipú, se habría debido a un ataque con bombas molotov perpetrado la madrugada del lunes.

Al abordar lo ocurrido, el dueño del local, el chef Iván Zambra, recordó que “hace dos años no tenía idea del Tren de Aragua. Tuve una extorsión por WhatsApp y después por llamado telefónico. Fui a dejar constancia en la PDI”.

“Me hablaban, me saludaban muy cordial, y por teléfono me hablaban si estaba el doctor Zambra, por mi apellido, y me empezaban a insultar”, le contó el dueño del restaurante al programa La Tarde Es Nuestra, de Canal 13.

“Me amenazaron de que tenían a los motochorros y que si no pagaba, iban a disparar con el restaurante abierto“, complementó.

Qué se sabe del incendio del restaurante de Maipú

Respecto del incendio mismo, Iván Zambra manifestó que “No tengo explicación ante lo que pasó (…) Estamos todos ayudando para limpiar y ordenar y poder trabajar, son 16 familias que dependen de esta fuente laboral”.

“Llegó un vehículo blanco, que se ve en las imágenes, y dos personas se bajan y tiran estas bombas molotov arriba del techo. Me empecé a sentir vulnerable y con miedo. Sigo teniendo el miedo de que estoy expuesto, de que me vuelva a pasar la misma situación”, reconoció.

El chef contó también que tras el terremoto de 2015, un tsunami en Tongoy destruyó su restaurante La Almeja Viuda. “Perdimos todo. Con el tsunami se rompen cosas, y hay cosas que se pueden recuperar, pero aquí está todo calcinado, no hay nada que se pueda rescatar“, apuntó.

Al referirse al restaurante Amaia, Zambra recordó que “cuando nosotros empezamos en este proyecto, siempre dije ¿por qué no pueden haber buenos restaurantes en el sector poniente?, la gente que trabaja en el rubro gastronómico es de la periferia. Nos quisimos posicionar acá para que todo el mundo tenga acceso a la buena cocina“, relató.

Finalmente, el chef contó que el patio trasero del restaurante logró salvarse. “Al momento de sacar los escombros, haremos un menú más simple porque mucha gente quiere ayudar“, concluyó.