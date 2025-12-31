Data Influye: la primera medida que debería tomar el Gobierno de Kast y las expectativas sobre su gabinete

La ciudadanía prioriza que el gabinete de Kast esté compuesto por personas sin conflictos de interés y de perfil técnico.

La encuesta Data Influye abordó el futuro Gobierno de José Antonio Kast, las expectativas que tiene la ciudadanía con respecto a los nombres que conformarán su gabinete y las primeras medidas que esperan que se apliquen en el marco de su gestión.

De acuerdo al sondeo, el 57% de los encuestados prioriza que el equipo ministerial esté compuesto por personas sin conflictos de interés (36%) y de perfil técnico (21%), mientras que otros atributos quedan más atrás, como la formación académica (9%), experiencia política (8%) y moderación (7%).

Data Influye: las primeras medidas que debería tomar el Gobierno de Kast según los chilenos

Respecto a las primeras medidas que los chilenos esperan que el Gobierno entrante adopte, tiene que ver con la intervención de barrios afectados por el narcotráfico (30%).

En el segundo lugar se encuentran otras dos medidas: “Reducir las listas de espera en atención médica” y “realizar operativos y redadas para detener a migrantes ilegales”, con ambas alcanzando el 14% de las menciones.

Sobre las principales dificultades que podría enfrentar el presidente electo José Antonio Kast, un 36% de los encuestados advirtió que será la impaciencia de la ciudadanía por promesas incumplidas, seguida por la presión permanente del Partido Comunista y sus aliados (24%) y las diferencias dentro de su pacto político de gobierno (12%).

A lo anterior, se suman estas dificultades: