¿Quién liderará la futura oposición? Jeannette Jara se posiciona sobre Gabriel Boric según Data Influye

La encuesta Data Influye abordó la recomposición del oficialismo y qué figura se perfila mejor para encabezar al sector en su futuro rol como oposición.

Tras las elecciones presidenciales, donde José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo, surge la incógnita con respecto a la recomposición del oficialismo en su futuro rol de oposición y quién será la figura que la encabezará, donde Jeannette Jara se perfila en una mejor posición que el propio mandatario Gabriel Boric, de acuerdo a la última encuesta Data Influye.

En este marco, los datos del sondeo evidencian que la ex candidata del pacto Unidad por Chile lidera las menciones como líder de la oposición con un 20%, superando al presidente en ejercicio, quien alcanza un 15%.

Tras ellos aparecen Franco Parisi (PDG), Pamela Jiles (PDG) y Tomás Vodanovic (FA) con un 7% cada uno.

Mientras que más abajo se encuentran Paulina Vodanovic (PS) con 5%, Carolina Tohá (PPD) con 4% y finalmente Daniel Jadue (PC) con 3%.

De acuerdo a estos resultados, Jeannette Jara parece haber reforzado su posición dentro del sector a pesar de su contundente derrota electoral y de su decisión de mantenerse al margen del escenario público, donde anunció que se tomará un breve descanso tras la intensa campaña presidencial.

Esa misma postura que adoptó Tohá cuando perdió en las primarias de este año, con la diferencia de que los datos de la encuesta muestran que tiene poco protagonismo en comparación con otras figuras del sector.

Por otro lado, el sondeo de Data Influye también refleja un alto grado de incertidumbre, debido a que un 13% de los encuestados considera que nadie asumirá el liderazgo de la oposición, mientras que el 18% señala que no sabe quién ocupará ese lugar.