Triple crimen en La Reina: Trinidad Cruz-Coke descartó implicancia y aseguró que tiene “miedo del asesino”

“Quiero sacar a mi marido de la cárcel”, dijo sobre la prisión preventiva que decretó el Cuarto Juzgado de Garantía en contra de Jorge Ugalde.

Trinidad Cruz-Coke, esposa de Jorge Ugalde, el único detenido por el homicidio de su hermano Eduardo y sus sobrinos de 17 años, descartó este miércoles cualquier implicancia en el triple crimen en La Reina y aseguró que “tengo miedo del asesino“.

La mujer recordó que ese 18 de octubre ella se encontraba en Pichilemu y que solo se enteró de lo ocurrido cuando viajaba de regreso a Santiago.

Era mi hermano, y eran mis niños, entonces todavía no lo creo, todavía lo busco“, manifestó Trinidad en la entrevista que le concedió a Canal 13.

Quiero saber lo que le pasó a mi hermano, quiero sacar a mi marido de la cárcel“, añadió sobre la prisión preventiva que decretó el Cuarto Juzgado de Garantía en contra de Jorge Ugalde.

Trinidad Cruz-Coke: “Tengo miedo del asesino”

Durante el diálogo, la mujer reconoció que tras lo sucedido “tengo miedo del asesino. Tengo miedo de que si entraron y mataron a mi hermano y a mis sobrinos, pueden matar a mis nietos, pueden matar a mis hijos. Ahí tengo miedo“.

No obstante, Trinidad descartó sentir temor de ser implicada o formalizada por el asesinato de su hermano y sus sobrinos.

Tengo cero miedo. No hay pruebas“, recalcó, a la vez que negó que existiera una motivación económica, debido a conflictos por una herencia familiar.

Por otra parte, rechazó la versión que apunta a un intento de envenenamiento contra su hermano y sus sobrinos en 2024, a través de unos helados.

Contó que le preguntó a uno de sus sobrinos “¿qué pasó? Y me dice: es que mi mamá dice que tú nos trataste envenenar. Entonces parto donde mi hermano y le digo: Carolina les dijo a los niños que yo traté envenenarlos y él me dice: no, fui yo, te pido perdón, fui yo. Estaba con dolor de guata y como una broma lo tiré. Le dije: ¿tú te das cuenta de las consecuencias de esta broma?”, manifestó.

Respecto de su no asistencia al funeral de Eduardo, Trinidad Cruz-Coke explicó que “no pude ir, porque la persona que organizaba el funeral me había acusado de asesinato, a mí y a mi marido. Y me parece una traición para mi hermano, una traición para mis padres“, concluyó.

