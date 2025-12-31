VIDEOS – Los motivos de Cathy Barriga para rechazar el acuerdo que le habría propuesto la Fiscalía

“Yo he sido súper, súper respetuosa de este proceso legal durante años”, apuntó la ex alcaldesa de Maipú.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, aseguró este miércoles que rechazó el acuerdo que le propuso la Fiscalía para no ir a juicio, debido a que “soy completamente inocente”.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, la ex jefa comunal abordó la decisión de la Fiscalía Metropolitana Oriente de cerrar la investigación e imputarla de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

“Yo he sido súper, súper respetuosa de este proceso legal durante años”, apuntó inicialmente Cathy Barriga, y añadió que “no me he referido públicamente, he guardado silencio y que las cosas tengan que realizarse donde se deben hacer“.

La salida que propuso la Fiscalía que rechazó Cathy Barriga

A continuación, Cathy Barriga reveló que “en esta oportunidad quiero comentarles que a mí la Fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio“.

Detalló a continuación que la propuesta consistía en que reconociera algunos de los hechos a cambio de no ir a juicio.

No obstante, aclaró que la “rechacé porque soy completamente inocente de los hechos que se están imputando, y es por eso que viene la preparación de un juicio o viene un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia“.

Además, la ex alcaldesa de Maipú manifestó que “es lamentable, nuevamente, cómo algunos líderes de opinión, más que medios de comunicación, porque las personas yo creo que somos responsables de lo que decimos, nuevamente hablen condenando antes de. Esto es una investigación“, recalcó.

Por su parte, la Fiscalía Oriente planteó que, en total, está pidiendo penas que en conjunto superan los 23 años de cárcel.

En concreto, el ente persecutor pedirá una pena de 10 años y un día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado; 5 años y un día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.