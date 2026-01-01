Por qué el show de Año Nuevo en Torre Entel se vio obligado a acortar su duración

Un problema provocó que el lanzamiento de fuegos artificiales y el show de drones no se pudieran realizar como se había planificado.

Después de siete años de ausencia, este 1 de enero de 2026 volvió la tradicional celebración de Año Nuevo en la Torre Entel con el lanzamiento de fuegos artificiales y show de drones, cuyo espectáculo sufrió un imprevisto que obligó a reducir la duración del evento.

A través de redes sociales, asistentes del espectáculo manifestaron su descontento debido a que el show había sido más corto de lo que se tenía programado. De hecho, se tenía presupuestado una extensión de 30 minutos, teniendo en cuenta que había pirotecnia y dos presentaciones con drones.

Durante la tarde del 31 de diciembre, a eso de las 20:00 horas, se llevó a cabo un primer show de drones sin inconvenientes. Sin embargo, la segunda presentación que debía realizarse más tarde tuvo que ser suspendida, generando la sorpresa de las personas que se reunieron en la Alameda.

En este marco, en el noticiero T13 (canal que transmitió el evento) explicaron que la cancelación de esta parte del show se debió a que las personas entraron al área donde estaban los drones, lo cual habría impedido su despegue.

“El segundo show de drones no pudo salir al aire porque había gente que se metió en el sitio de los drones“, sostuvieron en el informe.

Siguiendo en esa línea, detallaron que “ingresó gente donde estaban los drones, desde donde tenían que elevarse. Entonces, eso impidió que el segundo show no se pudiese realizar como correspondía”.

Pese a ello, el regreso de la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel reactivó uno de los espectáculos más tradicionales de la capital, aunque no se desarrolló como se tenía presupuestado originalmente.